Во время обстрела Киева 8 июля погиб 10-летний Максим Симанюк со своей мамой и сестрой

Максим Симанюк. Фото: instagram.com/ukf_official

В понедельник, 8 июля, в результате ракетного удара по Киеву погиб 10-летний Максим Симанюк. Также российская ракета унесла жизни его мамы и сестры. Все трое погибли у себя дома.

Об этом сообщили в Украинской Федерации Карате.

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Максим занимался карате. В этом году ему могло бы исполниться 11 лет, а его сестренке Анастасии — всего девять. Маме детей Зоряне было 40 лет.

"Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк, и тренеру Владимиру Боеву", — говорится в сообщении Украинской Федерации Карате.

"Сегодня российские террористы убили нашего маленького чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной", — написал в сторис в Instagram тренер погибшего мальчика Владимир Боев.

Скриншот сторис Владимира Боева

Скриншот сторис Владимира Боева

Напомним, по состоянию на утро 9 июля известно, что из-за ракетных обстрелов Киева 8 июля 27 человек погибли , а еще 117 — получили ранения. Среди погибших четверо детей. До сих пор продолжается разбор завалов на трех локациях.

Ранее мы сообщали, что во время российского ракетного удара по детской клинике "Охматдет" погибла нефролог Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет.