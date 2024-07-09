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Во время ракетного удара по Киеву погиб 10-летний каратист со своей мамой и сестрой

9 июля 2024 09:07
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Чекарёва Мария
редактор
Во время обстрела Киева 8 июля погиб 10-летний Максим Симанюк со своей мамой и сестрой
Максим Симанюк. Фото: instagram.com/ukf_official
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 8 июля, в результате ракетного удара по Киеву погиб 10-летний Максим Симанюк. Также российская ракета унесла жизни его мамы и сестры. Все трое погибли у себя дома.

Об этом сообщили в Украинской Федерации Карате.

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Максим занимался карате. В этом году ему могло бы исполниться 11 лет, а его сестренке Анастасии — всего девять. Маме детей Зоряне было 40 лет.

"Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк, и тренеру Владимиру Боеву", — говорится в сообщении Украинской Федерации Карате.

"Сегодня российские террористы убили нашего маленького чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной", — написал в сторис в Instagram тренер погибшего мальчика Владимир Боев.

Во время ракетной атаки по Киеву погиб 10-летний каратист Максим Симанюк
Скриншот сторис Владимира Боева
В результате ракетного удара по Киеву 8 июля погиб 10-летний каратист Максим Симанюк
Скриншот сторис Владимира Боева

Напомним, по состоянию на утро 9 июля известно, что из-за ракетных обстрелов Киева 8 июля 27 человек погибли , а еще 117 — получили ранения. Среди погибших четверо детей. До сих пор продолжается разбор завалов на трех локациях.

Ранее мы сообщали, что во время российского ракетного удара по детской клинике "Охматдет" погибла нефролог Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет.

Киев дети обстрелы каратэ ракетный удар погибшие

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