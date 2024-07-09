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У ДСНС оновили дані щодо жертв та поранених під час ракетних ударів по Києву

9 липня 2024 08:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетний удар по Києву - що відомо станом на ранок 9 липня
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, здійснили ракетний обстріл Києва. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Обстріл Києва 8 липня

У ДСНС розповіли, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва рятувальники знайшли тіло хлопчика. 

У Києві 8 липня загинули 27 людей
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва
Ракетний удар по Києву 8 липня - що відомо на ранок 9 липня
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них чотири дитини, 117 — постраждали, сім осіб врятовано", — йдеться у повідомленні.

Скільки людей було поранено у Києві 8 липня
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва
Через російський обстріл Києва 8 липня поранено 117 людей
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва

Там зауважили, що на трьох місцях влучань у столиці досі триває ліквідація наслідків. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше у КМВА заявили про збільшення кількості постраждалих через російську атаку 8 липня.

Відомо, що серед загиблих в Охматдиті — 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом.

Також ми писали, що через російський удар по Охматдиту було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Київ обстріли ракети війна в Україні Охматдит ракетний удар

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