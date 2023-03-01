Під час тривоги ППО збила російський безпілотник над Київщиною: що відомо

Юрій Ігнат

У середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП.

Російський безпілотник у небі над Київщиною

"Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено", — розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

Крім цього він уточнив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.

Повітряна тривога у Києві

Як розповіли у Київській міській військовій адміністрації, остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. Наразі цей об’єкт не становить загрози.

Нагадаємо, окупанти за добу, 28 лютого, завдали 12 авіаударів, однак ЗСУ відповіли атаками по позиціях ворога.