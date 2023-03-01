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У Києві оголосили повітряну тривогу: яка загроза

1 березня 2023 11:56
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Відомо, що тривогу оголошено через повітряну ціль, яка рухається в напрямку Борисполя
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У середу, 1 березня, об 11:33 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про повітряну ціль, яка рухається у напрямку Борисполя. 

Про це пишуть у Telegram-каналах

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У Києві та області оголосили повітряну тривогу. Відомо, що тривогу оголошено через повітряну ціль, яка рухається в напрямку Борисполя.

повітряна тривога

У Київській ОВА попередили, що у небі над Київщиною виявили повітряний об'єкт, тому можлива робота сил ППО.

"У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" — йдеться в повідомлені. 

Також повідомляють, що ще одну повітряну ціль зафіксовано на кордоні Харківщини і рф.

повітряна тривога

повітряна тривога
Мапа повітряних тривог станом на 11:55

Нагадаємо, нещодавно у латвійській розвідці розповіли, чи планує кремль знову наступати на Київ.

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