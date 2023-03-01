Во время тревоги ПВО сбил российский беспилотник над Киевщиной: что известно

Юрий Игнат

В среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В то время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП.

Российский беспилотник в небе над Киевской областью

"Во время тревоги в среду в Киевской области была обнаружена БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что тип беспилотника пока не установлен. Его определят, когда найдут остатки дрона.

Кроме этого, он уточнил, что предыдущая тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась из-за активизации тактической авиации врага.

Воздушная тревога в Киеве

Как рассказали в Киевской городской военной администрации, последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, она была запущена с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы.

Напомним, оккупанты за сутки, 28 февраля, нанесли 12 авиаударов, однако ВСУ ответили атаками по позициям врага.