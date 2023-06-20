Під Києвом блискавка влучила у житловий будинок: відео

Наслідки влучання блискавки у будинок на Київщині. Фото: скріншот з відео

У вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Блискавка влучила у житловий будинок на Київщині

Внаслідок бурі на Київщині в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці вже працюють поліція і ДСНС.

"Рятувальники завжди напоготові, втім звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", — наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.

Окрім того, раніше ми писали, синоптики повідомляють, що завтра, 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град.