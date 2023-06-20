Под Киевом молния попала в жилой дом: видео
Во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
Молния попала в жилой дом в Киевской области
В результате бури в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте уже работают полиция и ГСЧС.
"Спасатели всегда готовы, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", — подчеркнул Небытов.
Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.
Кроме того, ранее мы писали, что синоптики сообщают, что завтра, 21 июня, по всей территории Украины ожидается снижение температуры. Возможны грозы и даже град.