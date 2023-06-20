Под Киевом молния попала в жилой дом: видео

Последствия попадания молнии в дом в Киевской области. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Молния попала в жилой дом в Киевской области

В результате бури в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте уже работают полиция и ГСЧС.

"Спасатели всегда готовы, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", — подчеркнул Небытов.

Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.

Кроме того, ранее мы писали, что синоптики сообщают, что завтра, 21 июня, по всей территории Украины ожидается снижение температуры. Возможны грозы и даже град.