У Києві горить будинок через влучання блискавки

Під Києвом будинок загорівся після влучання блискавки — місцеві пабліки
12 вересня 2024 21:11
Палаючий будинок. Фото ілюстративне: IRT
У Києві вирує потужна гроза, а в небі можна побачити багаточисельні блискавки. Одна з них влучила у будинок в Глевасі, внаслідок чого сталася пожежа.
Про це повідомляють місцеві пабліки у четвер, 12 вересня.
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Блискавка влучила у дім
У населеному пункті Глеваха, що на Київщині, блискавка влучила в будинок. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.
Наразі основний вогонь вирує на даху будинку. Вогнеборці намагаються загасити полум'я.
Про постраждалих наразі ніякої інформації нема.
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