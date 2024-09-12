У Києві горить будинок через влучання блискавки

Палаючий будинок. Фото ілюстративне: IRT

У Києві вирує потужна гроза, а в небі можна побачити багаточисельні блискавки. Одна з них влучила у будинок в Глевасі, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки у четвер, 12 вересня.

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Блискавка влучила у дім

У населеному пункті Глеваха, що на Київщині, блискавка влучила в будинок. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Наразі основний вогонь вирує на даху будинку. Вогнеборці намагаються загасити полум'я.

Про постраждалих наразі ніякої інформації нема.