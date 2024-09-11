Пожежі в Чорнобильській області — яка ситуація на зараз

Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні. Фото ілюстративне: facebook.com/MNSKOB

У Чорнобильській зоні з 3 вересня виникли пожежі. На цей час активним залишається один осередок у Вільчівському лісництві, де тривають роботи з гасіння та постійне чергування рятувальних підрозділів.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу у середу, 11 вересня.

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Окрім пожежі у Вільчівському лісництві, на шести ділянках триває спостереження і проливання водою тліючих залишків, які можуть бути небезпечними.

"Початкова динаміка поширення пожеж викликала занепокоєння через аналогію з подіями 2020 року, коли вогнем було охоплено 67 тисяч гектарів", — йдеться у звіті інспекції.

Зазначається, що завдяки оперативному реагуванню, цього року площа, уражена вогнем, становить близько 3 500 гектарів. Це лише 5,5% від масштабів 2020 року. Під контролем залишається третина цієї території.

Пожежна небезпека в Україні

Повідомляється, що пожежний сезон цього року характеризується екстремальною посухою через високі температури та відсутність опадів.

Через те, що займання часто відбувається на замінованій території, процес гасіння ускладнений.

"Через відсутність можливості гасіння з повітря та обмежений моніторинг за допомогою дронів, організація робіт зазнала значних змін", — повідомили в екологічній інспекції.

Наразі для гасіння пожеж залучено близько 20 одиниць техніки, зокрема пожежні машини, трактори, цистерни, а також ранцеві вогнегасники та бензопили.

Також усім учасникам гасіння надано індивідуальні дозиметри та проводиться посилений контроль радіаційного стану повітря та радіаційно-дозиметричний контроль на виїзді з Зони відчуження. Також забезпечено тимчасове проживання та харчування для рятувальників.

Станом на зараз радіаційний фон залишається в межах норми, загрози для населення немає.

Пожежі в Чорнобильській зоні. Фото: скриншот