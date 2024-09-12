В Киеве горит дом из-за молнии

Горящий дом. Фото иллюстративное: IRT

В Киеве бурлит мощная гроза, а в небе можно увидеть многочисленные молнии. Одна из них попала в дом в Глевахе, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщают местные паблики в среду, 12 сентября.

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Молния попала в дом

В населенном пункте Глеваха Киевской области молния попала в дом. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Основной огонь бушует на крыше дома. Пожарные пытаются потушить пламя.

О пострадавших пока никакой информации нет.