В Киеве горит дом из-за молнии

Под Киевом дом загорелся после попадания молнии — местные паблики
12 сентября 2024 21:11
Горящий дом. Фото иллюстративное: IRT
В Киеве бурлит мощная гроза, а в небе можно увидеть многочисленные молнии. Одна из них попала в дом в Глевахе, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщают местные паблики в среду, 12 сентября.
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Молния попала в дом
В населенном пункте Глеваха Киевской области молния попала в дом. В результате вспыхнул масштабный пожар.
Основной огонь бушует на крыше дома. Пожарные пытаются потушить пламя.
О пострадавших пока никакой информации нет.
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