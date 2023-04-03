Під Києвом десять автівок потрапили у масштабну ДТП: що стало причиною
У передмісті української столиці через неуважність водія автобусу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Постраждало внаслідок ДТП до десяти осіб.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
ДТП під Києвом
На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю десяти автомобілів.
Інцидент мав місце в районі передмістя столиці, села Капітанівки.
Причина мегааварії
Аварія сталася о 07:30.
За попередньою інформацією, автомобілі, які рухалися у напрямку столиці, зупинилися для надання переваги.
Водій же автобусу Setra не помітив зміни дорожньої обстановки і влетів в автомобілі попереду.
Наслідки ДТП
Усього ушкоджень зазнали дев’ять автомобілів.
По допомогу до медиків на місці події звернулися водій авто Mitsubishi та водійка BMW.
Усього ж синці й забої отримали до десяти осіб.
Нагадаємо, що учора, 2 квітня, у Києві сталася серйозна ДТП із трьома машинами.
Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова і Facebook-сторінка патрульної поліції Київської області