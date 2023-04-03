Під Києвом десять автівок потрапили у масштабну ДТП: що стало причиною

ДТП в районі Капітанівки

У передмісті української столиці через неуважність водія автобусу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Постраждало внаслідок ДТП до десяти осіб.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

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На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю десяти автомобілів.

Інцидент мав місце в районі передмістя столиці, села Капітанівки.

Причина мегааварії

Аварія сталася о 07:30.

За попередньою інформацією, автомобілі, які рухалися у напрямку столиці, зупинилися для надання переваги.

Водій же автобусу Setra не помітив зміни дорожньої обстановки і влетів в автомобілі попереду.

Наслідки ДТП

Усього ушкоджень зазнали дев’ять автомобілів.

По допомогу до медиків на місці події звернулися водій авто Mitsubishi та водійка BMW.

Усього ж синці й забої отримали до десяти осіб.

Нагадаємо, що учора, 2 квітня, у Києві сталася серйозна ДТП із трьома машинами.

Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова і Facebook-сторінка патрульної поліції Київської області