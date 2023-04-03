Под Киевом десять автомобилей попали в масштабное ДТП: что стало причиной
В пригороде украинской столицы по невнимательности водителя автобуса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали в результате ДТП до десяти человек.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.
ДТП под Киевом
На трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей.
Инцидент произошел в районе пригорода столицы, села Капитановки.
Причина мегааварии
Авария произошла в 07:30.
По предварительной информации, двигавшиеся в направлении столицы автомобили остановились для предпочтения.
Водитель же автобуса Setra не заметил смену дорожной обстановки и влетел в автомобиле впереди.
Последствия ДТП
Всего повреждения получили девять автомобилей.
За помощью к медикам на месте происшествия обратились водитель авто Mitsubishi и водитель BMW.
Всего же синяки и ушибы получили до десяти человек.
Напомним, что вчера, 2 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП с тремя машинами.
Фото: Telegram-канал Андрея Небытова и Facebook-страница патрульной полиции Киевской области