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Под Киевом десять автомобилей попали в масштабное ДТП: что стало причиной

3 апреля 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ДТП в районе Капитановки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В пригороде украинской столицы по невнимательности водителя автобуса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали в результате ДТП до десяти человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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ДТП под Киевом

На трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей.

Инцидент произошел в районе пригорода столицы, села Капитановки.

Причина мегааварии

Авария произошла в 07:30.

По предварительной информации, двигавшиеся в направлении столицы автомобили остановились для предпочтения.

Водитель же автобуса Setra не заметил смену дорожной обстановки и влетел в автомобиле впереди.

МегаДТП в Капитановке

МегаДТП в Капитановке

МегаДТП в Капитановке

Последствия ДТП

Всего повреждения получили девять автомобилей.

За помощью к медикам на месте происшествия обратились водитель авто Mitsubishi и водитель BMW.

Всего же синяки и ушибы получили до десяти человек.

Напомним, что вчера, 2 апреля, в Киеве произошло серьезное ДТП с тремя машинами.

Фото: Telegram-канал Андрея Небытова и Facebook-страница патрульной полиции Киевской области

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