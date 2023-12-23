ДТП під Києвом 23 грудня – є загиблий

ДТП на дорозі Фото: Depositphotos

Під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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У повідомленні йдеться, що сталася ДТП. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.

Судячи з опублікованого відео, на місці трагедії працюють правоохоронці. За словами автора відео, тіло людини лежить просто на дорозі. Також на відео видно, як один автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дерево.

Правила поведінки при ДТП

У разі ДТП негайно зупиніть свій транспортний засіб і не залишайте місце події.

Увімкніть сигнали аварійної зупинки та розмістіть на дорозі знак позаштатної зупинки.

Здійсніть першу медичну допомогу потерпілим, за потреби викличте швидку допомогу або попросіть когось із присутніх зробити це.

Якщо терміново потрібна медична допомога, і очікування швидкої складно, доставте потерпілого до найближчого медичного закладу, попередньо зафіксувавши обстановку ДТП та становище вашого автомобіля після зупинки.

Після прибуття до медустанови повідомте свої персональні дані та номер автомобіля, потім поверніться на місце аварії.

Повідомте про подію за телефоном 102, запишіть імена та контакти свідків, чекаючи на прибуття поліції.

Забезпечте місце ДТП та організуйте обхідний шлях для інших учасників руху.

Водіям забороняється вживати алкогольні напої, наркотики або лікарські препарати до приїзду поліції, за винятком препаратів, дозволених для зберігання в автомобільній аптечці.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис із мосту через річку Ломниця. Рятувальникам удалося витягнути з кабіни жінку, постраждалих немає.

Також ми писали, що у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю маршрутного таксі. Попередньо водій транспортного засобу не впорався з керуванням та влетів у електроопору.