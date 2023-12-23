Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Під Києвом сталася смертельна ДТП — що відомо arrow

Під Києвом сталася смертельна ДТП — що відомо

23 грудня 2023 12:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДТП під Києвом 23 грудня – є загиблий
ДТП на дорозі Фото: Depositphotos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також:

ДТП під Києвом 23 грудня — деталі

У повідомленні йдеться, що сталася ДТП. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.

Судячи з опублікованого відео, на місці трагедії працюють правоохоронці. За словами автора відео, тіло людини лежить просто на дорозі. Також на відео видно, як один автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дерево.

Правила поведінки при ДТП

  • У разі ДТП негайно зупиніть свій транспортний засіб і не залишайте місце події.
  • Увімкніть сигнали аварійної зупинки та розмістіть на дорозі знак позаштатної зупинки.
  • Здійсніть першу медичну допомогу потерпілим, за потреби викличте швидку допомогу або попросіть когось із присутніх зробити це.
  • Якщо терміново потрібна медична допомога, і очікування швидкої складно, доставте потерпілого до найближчого медичного закладу, попередньо зафіксувавши обстановку ДТП та становище вашого автомобіля після зупинки.
  • Після прибуття до медустанови повідомте свої персональні дані та номер автомобіля, потім поверніться на місце аварії.
  • Повідомте про подію за телефоном 102, запишіть імена та контакти свідків, чекаючи на прибуття поліції.
  • Забезпечте місце ДТП та організуйте обхідний шлях для інших учасників руху.

Водіям забороняється вживати алкогольні напої, наркотики або лікарські препарати до приїзду поліції, за винятком препаратів, дозволених для зберігання в автомобільній аптечці.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис із мосту через річку Ломниця. Рятувальникам удалося витягнути з кабіни жінку, постраждалих немає.

Також ми писали, що у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю маршрутного таксі. Попередньо водій транспортного засобу не впорався з керуванням та влетів у електроопору.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі