ДТП під Києвом 23 грудня – є загиблий

Під Києвом сталася смертельна ДТП — що відомо
Під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
ДТП під Києвом 23 грудня — деталі
У повідомленні йдеться, що сталася ДТП. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.
Судячи з опублікованого відео, на місці трагедії працюють правоохоронці. За словами автора відео, тіло людини лежить просто на дорозі. Також на відео видно, як один автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дерево.
Правила поведінки при ДТП
- У разі ДТП негайно зупиніть свій транспортний засіб і не залишайте місце події.
- Увімкніть сигнали аварійної зупинки та розмістіть на дорозі знак позаштатної зупинки.
- Здійсніть першу медичну допомогу потерпілим, за потреби викличте швидку допомогу або попросіть когось із присутніх зробити це.
- Якщо терміново потрібна медична допомога, і очікування швидкої складно, доставте потерпілого до найближчого медичного закладу, попередньо зафіксувавши обстановку ДТП та становище вашого автомобіля після зупинки.
- Після прибуття до медустанови повідомте свої персональні дані та номер автомобіля, потім поверніться на місце аварії.
- Повідомте про подію за телефоном 102, запишіть імена та контакти свідків, чекаючи на прибуття поліції.
- Забезпечте місце ДТП та організуйте обхідний шлях для інших учасників руху.
Водіям забороняється вживати алкогольні напої, наркотики або лікарські препарати до приїзду поліції, за винятком препаратів, дозволених для зберігання в автомобільній аптечці.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис із мосту через річку Ломниця. Рятувальникам удалося витягнути з кабіни жінку, постраждалих немає.
Також ми писали, що у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю маршрутного таксі. Попередньо водій транспортного засобу не впорався з керуванням та влетів у електроопору.
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