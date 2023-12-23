ДТП под Киевом 23 декабря - есть погибший

ДТП на дороге. Фото: debaty.sumy.ua

Под Киевом произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Возле Таращи столкнулись несколько авто, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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В сообщении говорится, что произошло ДТП. На дороге столкнулись четыре авто. В результате аварии погиб человек.

Судя по опубликованному видео, на месте трагедии работают правоохранители. По словам автора видео, тело человека лежит прямо на дороге. Также на видео видно, как одно авто вылетело в кювет и перевернулось на дерево.

Правила поведения при ДТП

В случае ДТП, незамедлительно остановите свое транспортное средство и не покидайте место происшествия.

Включите сигналы аварийной остановки и разместите на дороге знак нештатной остановки.

Осуществите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости вызовите скорую помощь или попросите кого-то из присутствующих сделать это.

Если срочно требуется медицинская помощь, и ожидание скорой затруднено, доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, предварительно зафиксировав обстановку ДТП и положение вашего автомобиля после остановки.

По прибытии в медучреждение сообщите свои персональные данные и номер автомобиля, затем вернитесь на место аварии.

Сообщите о происшествии по телефону 102, запишите имена и контакты свидетелей, ожидая прибытия полиции.

Обезопасьте место ДТП и организуйте обходной путь для других участников движения.

Водителям запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотики или лекарственные препараты до приезда полиции, за исключением препаратов, разрешенных к хранению в автомобильной аптечке.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего грузовой автомобиль повис с моста через реку Ломница. Спасателям удалось вытащить из кабины женщину, пострадавших нет.

Также мы писали, что в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси. Предварительно водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в электроопору.