В одному з районів Києва маршрутка влетіла в електропору, є постраждалі

Поліція та медики на місці події. Фото: патрульна поліція Києва

У Подільському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного таксі. Попередньо, водій транспортного засобу не впорався з кермуванням та влетів в електроопору.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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ДТП у Подільському районі Києва

Зазначається, що внаслідок аварії травмувалися декілька пасажирів. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група та медики, які надали допомогу постраждалим.

"Кожен водій має неухильно дотримуватися встановлених правил дорожнього руху, технічної експлуатації транспортних засобів та дбати про безпеку своїх пасажирів. Нагадуємо, за порушення ПДР, що призвело до ДТП, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 124 КУпАП", — наголошують у поліції.

ДТП у Подільському районі Києва. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Києві 18 грудня близько 23:00 на Північному мосту сталася ДТП. Під час руху на випередження зіткнулося кілька автівок та вантажівка, які повністю заблокували рух в напрямку Троєщини. Через зіткнення тривалий час рух вантажівок був заблокований.

Додамо, ввечері 18 грудня на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами заблоковано.