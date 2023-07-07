Під Києвом ставок перетворили на вигрібну яму: екологи показали фото

Під Києвом ставок перетворили на вигрібну яму. Фото: ДЕІ Столичного округу

У селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) невідомі перетворили ставок на вигрібну яму. Екоінспектори відібрали проби води для лабораторних досліджень.

Про це повідомляє ДЕІ Столичного округу.

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Учора, 6 липня, екоінспектори провели огляд водного об’єкту, який розташований в с. Петропалівська Борщагівка Бучанського району Київської області.

"При візуальному огляді - водний об’єкт засмічений сміттям, вода мутна зі специфічним запахом та мильними розводами, прибережно-захисна зона озера захаращена", — йдеться в повідомленні.

Державні інспектори вже здійснили відбір відбір проб води. Про результати дослідження буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Працівники Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі Вишгородського району у Київської області зафіксовано факт загибелі водних біоресурсів. Йдеться про масовий мор риби.