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Під Києвом ставок перетворили на вигрібну яму: екологи показали фото

7 липня 2023 18:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Під Києвом ставок перетворили на вигрібну яму: екологи показали фото
Під Києвом ставок перетворили на вигрібну яму. Фото: ДЕІ Столичного округу
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) невідомі перетворили ставок на вигрібну яму. Екоінспектори відібрали проби води для лабораторних досліджень.

Про це повідомляє ДЕІ Столичного округу.

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Ставок перетворився на вигрібну яму

Учора, 6 липня, екоінспектори провели  огляд водного об’єкту, який розташований в с. Петропалівська Борщагівка Бучанського району Київської області.

"При візуальному огляді  - водний об’єкт  засмічений сміттям, вода мутна зі специфічним запахом та мильними розводами, прибережно-захисна зона озера захаращена", — йдеться в повідомленні.

Державні інспектори вже здійснили відбір відбір проб води. Про результати дослідження буде повідомлено додатково.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Працівники Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі Вишгородського району у Київської області зафіксовано факт загибелі водних біоресурсів. Йдеться про масовий мор риби.

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