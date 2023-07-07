Под Киевом пруд превратили в выгребную яму: экологи показали фото

Под Киевом пруд превратили в выгребную яму. Фото: ДЭИ Столичного округа

В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) неизвестные превратили пруд в выгребную яму. Экоинспекторы отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Об этом сообщает ГЭИ Столичного округа.

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Пруд превратился в выгребную яму

Вчера, 6 июля, экоинспекторы провели осмотр водного объекта, расположенного в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

"При визуальном осмотре - водный объект засорен мусором, вода мутная со специфическим запахом и мыльными разводами, прибрежно-защитная зона озера захламлена", — говорится в сообщении.

Государственные инспекторы уже провели отбор проб воды. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее мы писали, что Работники Киевского рыбоохранного патруля на Киевском Вышгородском водохранилище в Киевской области зафиксирован факт гибели водных биоресурсов . Речь идет о массовом море рыбы.