Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Под Киевом пруд превратили в выгребную яму: экологи показали фото arrow

Под Киевом пруд превратили в выгребную яму: экологи показали фото

7 июля 2023 18:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Под Киевом пруд превратили в выгребную яму: экологи показали фото
Под Киевом пруд превратили в выгребную яму. Фото: ДЭИ Столичного округа
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) неизвестные превратили пруд в выгребную яму. Экоинспекторы отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Об этом сообщает ГЭИ Столичного округа.

Читайте также:

Пруд превратился в выгребную яму

Вчера, 6 июля, экоинспекторы провели осмотр водного объекта, расположенного в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

"При визуальном осмотре - водный объект засорен мусором, вода мутная со специфическим запахом и мыльными разводами, прибрежно-защитная зона озера захламлена", — говорится в сообщении.

Государственные инспекторы уже провели отбор проб воды. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.

 

Напомним, ранее мы писали, что Работники Киевского рыбоохранного патруля на Киевском Вышгородском водохранилище в Киевской области зафиксирован факт гибели водных биоресурсов . Речь идет о массовом море рыбы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз