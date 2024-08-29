На Київщині в аварію потрапив народний депутат Копитін

Народний депутат Ігор Копитін. Фото: Слуга народу

Автомобіль, у якому перебував народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін, потрапив у серйозну аварію на трасі Київ — Одеса пізно ввечері 28 серпня. Внаслідок ДТП депутат отримав травми, які потребували термінової госпіталізації.

Про це повідомили джерела УП у правоохоронних органах.

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Аварія сталася о 23:31 у місті Біла Церква на 78-му кілометрі траси М-05 Київ — Одеса в напрямку Києва. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado врізався у бетонну перешкоду.

Місце ДТП. Фото: УП

Політик сидів на пасажирському місці та отримав закриту травму грудної клітки й живота, а також перелом кісток правого передпліччя. Одне з джерел видання повідомило, що попередній діагноз включає також перелом хребта.

Посвідчення депутата Копитіна. Фото: УП

Водій отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом хребта в поперековому відділі.