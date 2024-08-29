В Киевской области в аварию попал народный депутат Копытин

Народный депутат Игорь Копытин. Фото: Слуга народа

Автомобиль, в котором находился народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин, попал в серьезную аварию на трассе Киев — Одесса поздно вечером 28 августа. В результате ДТП депутат получил травмы, нуждавшиеся в срочной госпитализации.

Об этом сообщили источники УП в правоохранительных органах.

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Авария произошла в 23:31 в городе Белая Церковь на 78-м километре трассы М-05 Киев — Одесса в направлении Киева. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado врезался в бетонное препятствие.

Место ДТП. Фото: УП

Политик сидел на пассажирском месте и получил закрытую травму грудной клетки и живота, а также перелом костей правого предплечья. Один из источников издания сообщил, что предварительный диагноз включает также перелом позвоночника.

Удостоверение депутата Копытина. Фото: УП

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом позвоночника в поясничном отделе.