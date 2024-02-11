Під Києвом військові викрили чоловіка, який збирав дані про важливі держоб'єкти

Військовослужбовець на блокпості у Києві. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві / Facebook

На в'їзді до Києва, на одному із постійних контрольно-пропускних пунктів, гвардійці з Військової частини 3030 Національної гвардії помітили та затримали чоловіка на велосипеді. Перед блокпостом невідомий зупинився і почав щось записувати у свій блокнот.

Про це повідомляє Національна гвардія України у неділю, 11 лютого.

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Коли чоловік під'їхав до блокпоста, військовослужбовці разом із співробітниками Національної поліції провели його огляд.

В результаті обшуків було знайдено блокноти із замітками про координати ключових державних об'єктів, схемами блокпостів та інформацією про вибухові речовини.

"На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, якій передали затриманого для з'ясування обставин", — повідомили в Нацгвардії.

Повідомлення Нацгвардії України. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Києві агента ФСБ, який здійснював шпигунську діяльність, спрямовану проти Третьої штурмової бригади. Він також прагнув влаштуватися працювати у компанію, що займається оборонним виробництвом. За свої дії він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигунів по артилерії ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.