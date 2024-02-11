Под Киевом военные разоблачили мужчину, который собирал данные о важных гособъектах

Военнослужащий на блокпосте в Киеве. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві / Facebook

На въезде в Киев, на одном из постоянных контрольно-пропускных пунктов, гвардейцы из Военной части 3030 Национальной гвардии заметили и задержали мужчину на велосипеде. Перед блокпостом неизвестный остановился и начал что-то записывать в свой блокнот.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в воскресенье, 11 февраля.

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Когда мужчина подъехал к блокпосту, военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции провели его досмотр.

В результате обысков были найдены блокноты с заметками о координатах ключевых государственных объектов, схемами блокпостов и информацией о взрывчатых веществах.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которой передали задержанного для выяснения обстоятельств", — сообщили в Нацгвардии.

Сообщение Нацгвардии Украины. Фото: скриншот

Напомнми, ранее СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который осуществлял шпионскую деятельность направленную против Третьей штурмовой бригады. Он также стремился устроиться на работу в компанию, занимающуюся оборонным производством. За свои действия он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, в Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.