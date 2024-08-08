Під Києвом у водія, який попався патрульним за перевищення швидкості, виявили ознаки наркотичного сп'яніння

Патрульна поліція Київської області. Фото ілюстративне

У Борисполі патрульні зупинили автомобіль, водій якого перевищив допустиму швидкість руху у населеному пункті. Замість 50 км/год прилад поліцейських зафіксував 75 км/год.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області у Telegram у четвер, 8 серпня.

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У Борисполі водій відмовився пройти огляд у лікаря-нарколога

Як повідомили патрульні, 7 серпня у Борисполі під час спілкування з водієм Dodge Journey, якого зупинили за перевищення швидкості, поліцейські помітили в керманича явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього протокол за статтею адмінкодексу "Керування у стані сп‘яніння або відмова від проходження огляду" та винесли постанову за статтею "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху".