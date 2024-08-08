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У Києві відбулася акція солідарності з Грузією проти агресії РФ — зробили заяву щодо Саакашвілі

8 серпня 2024 13:47
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Акція солідарності з Грузією - 16 років від початку війни
Акція солідарності з Грузією у Києві. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві 8 серпня відбулася акція солідарності з Грузією. Активісти вийшли проти російської агресії на 16-ту річницю початку війни в Грузії, яку розв'язала Росія. Все мало відбутися під посольством Швейцарії, але надійшла інформація про вибухонебезпечний предмет, тому дорогу перекрили, однак люди зібралися неподалік. 

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE. 

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Акція солідарності з Грузією

Зранку 8 серпня у Києві зібралися десятки активістів, які вийшли на акцію солідарності з Грузією. Така ж акція відбувається в цей день в Тбілісі, під посольством Швейцарії, адже саме ця країна стала посередником між Грузією та Росією, коли ті розірвали дипломатичні відносини. 

"Ми всі сьогодні зібралися проти тої агресії, яку розпочала Росія проти Грузії. І ми хочемо, щоб мир, який порушила Росія, був відновлений і були повернені землі, на які претендує РФ. Ми маємо право жити на своїй землі й бути її громадянами. І хочемо, щоб мир був не тільки в нас, у Грузії, а і тут, в Україні", — розповіла грузинка, учасниця акції. 

Акция поддержки Грузии
Учасники акції солідарності з Грузією. Фото: Новини.LIVE
Акция поддержки Грузии
Акція солідарності з Грузією 8 серпня. Фото: Новини.LIVE

Також серед учасників була і молодь, яка ще не розуміла політичних процесів, коли розпочалася війна в Грузії у 2008 році. Але все-таки це вплинуло на їхнє життя. 

"Мені 20 років. І я зрозуміла, що таке російська агресія не тоді, в Грузії, а коли у мене у 2015 році з'явилися друзі з Донецька, Луганська та Криму. Тоді я зрозуміла, як страшно втрачати свій дім і бігти кудись. Я живу в Україні, і коли почалася повномасштабна війна, мені було 17 років, зараз мені 20. Я повністю усвідомлюю, що відбувається, і розумію, що Росії не повинно бути в жодній країні, яка хоче, щоб у неї були люди, а не раби", — розповіла учасниця акції. 

Акция поддержки Грузии
Молодь на акції солідарності з Грузією. Фото: Новини.LIVE

Публічно виступили на акції й народні депутати України. Вони, зокрема, заговорили про Михайла Саакашвілі, який перебуває в СІЗО у Грузії. 

"Моє прохання до грузинів таке — коли ви виходите на свої акції протесту і протестує проти законів, будь ласка, протестуйте ще  й за те, щоб людину, яка дала вам можливість почути, що можна жити краще, щоб ця людина опинилася на волі. Ми, українці, просимо вас, якщо ви не зможете втримати Михайла там, то передайте його нам. Ми зробимо все, щоб йому було тут добре і він тут лікувався і продовжував займатися політичною діяльністю" — висловилася нардепка Єлізавета Богуцька.

Акция поддержки Грузии
Нардепка Єлізавета Богуцька на акціїї солідарності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Грузії запрацював реєстр, до якого будуть вносити фінансовані з-за кордону неурядові організації та засоби масової інформації. Його було створено на основі закону про "іноагентів".

Київ Михайло Саакашвілі Грузія Швейцарія акція

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