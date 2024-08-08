Под Киевом у водителя, попавшегося патрульным за превышение скорости, выявили признаки наркотического опьянения

Патрульная полиция в Киевской области. Фото иллюстративное

В Борисполе патрульные остановили автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость в населенном пункте. Вместо 50 км/ч прибор полицейских зафиксировал 75 км/ч.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram в четверг, 8 августа.

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В Борисполе водитель отказался пройти осмотр у врача-нарколога

Как сообщили патрульные, 7 августа в Борисполе во время общения с водителем Dodge Journey, которого остановили за превышение скорости, полицейские заметили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр у врача-нарколога водитель категорически отказался.

Патрульные отстранили водителя от вождения и составили на него протокол по статье админкодекса "Управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра" и вынесли постановление по статье "Превышение установленных ограничений скорости движения".