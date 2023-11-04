Під КМДА вимагають витрачати кошти на потреби ЗСУ, а не на благоустрій міста

Мітингувальники під стінами КМДА. Фото: скриншот

Під Київською міською державною адміністрацією вчергове зібралися мітингарі. Вони вже вкотре вимагають витрачати кошти в першу чергу на допомогу Збройним силам України, а не займатися благоустроєм міста.

Про це повідомляють у репортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

Мітингувальники збираються щосуботи

Активісти вкотре вимагають у місцевої влади не витрачати бюджетні кошти на благоустрій міст. Вони наголошують, що зараз краще спрямувати їх на потреби ЗСУ.

На такі протести небайдужі українці планують виходити щосуботи. У коментарі Новини.LIVE мітингарі зазначили, що з кожною суботою до акції долучається все більше людей.

Раніше ми повідомляли, що 21 жовтня, під стінами КМДА відбувається черговий мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.