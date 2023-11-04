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Под КГГА требуют тратить средства на нужды ВСУ, а не на благоустройство города

4 ноября 2023 11:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под КГГА требуют тратить средства на нужды ВСУ, а не на благоустройство города
Митингующие под стенами КГГА. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Под Киевской городской государственной администрацией в очередной раз собрались митингующие. Они в очередной раз требуют тратить средства в первую очередь на помощь Вооруженным силам Украины, а не заниматься благоустройством города.

Об этом сообщают в репортаже Новини.LIVE.

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Митингующие собираются каждую субботу

Активисты в очередной раз требуют у местных властей не тратить бюджетные средства на благоустройство городов. Они отмечают, что сейчас лучше направить их на нужды ВСУ.

На такие протесты неравнодушные украинцы планируют выходить по субботам. В комментарии Новини.LIVE митингующие отметили, что с каждой субботой в акцию присоединяется все больше людей.

Ранее мы сообщали, что 21 октября под стенами КГГА проходит очередной митинг. Митингующие требуют, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.

Напомним, что 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.

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