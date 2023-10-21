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"Не бруківка, а FPV", — кияни вимагають у Кличка віддати частку бюджету столиці на ЗСУ

21 жовтня 2023 12:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Не бруківка, а FPV", — кияни вимагають у Кличка віддати частку бюджету столиці на ЗСУ
Мітинг під стінами КМДА 7 жовтня 2023 року. Фото архівне: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 21 жовтня, під стінами КМДА відбувається черговий мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ. 

Про це повідомляють столичні пабліки у Telegram.

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Мітинг під КМДА

На оприлюднених кадрах можна почути, як люди вигукують слово: "Ганьба!" та водночас тримають у руках плакати з надписами: "Бруківка росіян хорошими не зробить", "Наші податки на ЗСУ", "Не бруківка, а FPV", "ЗСУ потрібні дрони, а не бруківка" тощо. 

Нагадаємо, нещодавно, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.

До слова,  5 жовтня біля КМДА відбувся черговий мітинг. Серед протестуючих — працівники "Київметробуду" та метрополітену, які вимагали звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія.

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