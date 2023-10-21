"Не бруківка, а FPV", — кияни вимагають у Кличка віддати частку бюджету столиці на ЗСУ

Мітинг під стінами КМДА 7 жовтня 2023 року. Фото архівне: Суспільне

У суботу, 21 жовтня, під стінами КМДА відбувається черговий мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ.

Про це повідомляють столичні пабліки у Telegram.

Читайте також:

Мітинг під КМДА

На оприлюднених кадрах можна почути, як люди вигукують слово: "Ганьба!" та водночас тримають у руках плакати з надписами: "Бруківка росіян хорошими не зробить", "Наші податки на ЗСУ", "Не бруківка, а FPV", "ЗСУ потрібні дрони, а не бруківка" тощо.

Нагадаємо, нещодавно, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.

До слова, 5 жовтня біля КМДА відбувся черговий мітинг. Серед протестуючих — працівники "Київметробуду" та метрополітену, які вимагали звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія.