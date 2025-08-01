Атака РФ на Київ — під завалами загинула сім'я

Місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У ніч проти 31 липня російські війська ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого загинула 31 людина. Зокрема, внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку під завалами загинула ціла сім'я.

Про це на місці атаки розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий у коментарі кореспонденту Новини.LIVE Олександру Саюну в п'ятницю, 1 серпня.

Реклама

Читайте також:

Удар РФ по Києву 31 липня — подробиці з місця атаки

За даними речника ДСНС, внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня 31 людина загинула, з них 5 дітей віком від 2 до 17 років, ще 59 — поранені.

Пресофіцер ДСНС розповів деталі пошуково-рятувальних робіт у Києві та зазначив, що тіла виймались зі зруйнованих будинків безперервно.

"Дуже складна була рятувальна операція, дуже складні пошукові роботи, але разом з тим, на жаль, ДСНС має зараз досвід найбільший серед усіх країн світу щодо ліквідації подібних ударів і щодо розбору завалів і порятунку людей", — розповів Хорунжий.

Також він зазначив, що під завалами будинку в Києві загинула ціла сім'я, вижив лише кіт.

Крім того, він додав, що внаслідок влучання ракети у Святошинському районі Києва відбулось суцільне руйнування під’їзду. Рятівники працювали й вдень, і вночі, а робот перемістив 19 автівок, аби надзвичайники могли дістатися до завалів.

Пресофіцер повідомив, що під час тривог рятувальники тимчасово йшли в укриття, але одразу повертались до роботи.

"Ми свідомо не давали інформацію, скільки людей може бути, тому що були різні цифри. Чому так робиться? Бувають люди, які можуть прийти в гості. Бувають люди, які можуть бути не на зв'язку, можуть бути у відпустці й так далі. Тому багато факторів, але ми інформацію приблизно знали, скільки ще залишається людей під завалами", — пояснив речник ДСНС.

А також наголосив, що всі, хто був під завалами, вже знайдені. Наступний етап — аварійно-відновлювальні роботи. За словами пресофіцера, зараз важливо прибрати загрозливі конструкції, щоб людям нічого не загрожувало.

Зазначимо, що кияни створили імпровізований меморіал біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Люди несуть квіти, дитячі іграшки та фотографії.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.

А Президент Зеленський повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції вранці 1 серпня. За його даними, кількість загиблих від удару по Києву зросла до 31 людини, серед яких п'ятеро дітей.