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Головна Київ Атака РФ на Київ — у МВС розповіли деталі порятунку людей

Атака РФ на Київ — у МВС розповіли деталі порятунку людей

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 16:33
Клименко розповів про порятунок людей у Києві після атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ на столицю в ніч проти 31 липня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розкрив подробиці порятунку людей та ліквідації наслідків ворожого удару по будинку у Святошинському районі столиці.

Про все це Ігор Клименко розповів у п'ятницю, 1 серпня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Клименко про пошуково-рятувальні роботи після удару РФ

Ігор Клименко зазначив, що пошуково-рятувальні роботи після ворожого удару по Києву відбувалися доволі швидко.

Атака РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

"Такі розбори за кордоном могли тривати кілька днів, а то й тиждень. Ми робимо достатньо швидко, бо ми розуміємо, що спека, що ми маємо повернути людям майно. Наш обов'язок — максимально швидко знайти тіла загиблих. Я хочу разом із керівником ДСНС сказати слова жалю не тільки від себе, а й від наших колективів, від всього МВС", — зазначив Клименко.

Він додав, що це було пряме влучання російської ракети в будинок у Святошинському районі Києва. За його словами, шансів вижити було дуже мало.

Удар по Києву наслідки
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

"Це однозначно було пряме влучання. Фугасна ракета, яка розірвалася безпосередньо при вході в будинок. Тобто шанси вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що склалося все і вверх і вниз, а потім все попадало і задавило людей. Той шестирічний хлопчик, якого вчора рятувальники виносили, він, на жаль, також отримав достатньо серйозні травми, він не вижив, в цих умовах це було дуже важко. Ми маємо фрагменти тіл. Ми ідентифікували всіх громадян, які загинули", — поінформував глава МВС.

У відповідь на питання щодо того, з якого міста були запущені ракети, Клименко сказав:

"Це хай говорять слідчі, які тут працюють, слідчі СБУ та Повітряні сили. У нас заведено коментувати саме свою частину роботи".

Нагадаємо, що п'ятницю, 1 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ в ніч проти 31 липня.

Раніше поліціянти показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.

Київ обстріли Ігор Клименко війна в Україні атака
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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