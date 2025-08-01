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Главная Киев Под завалами дома в Киеве погибла целая семья, выжил только кот

Под завалами дома в Киеве погибла целая семья, выжил только кот

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:32
Атака РФ на Киев — под завалами погибла семья
Место удара РФ по многоэтажке в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В ночь на 31 июля российские войска ракетами и дронами атаковали Киев, в результате чего погиб 31 человек. В частности, в результате попадания ракеты в многоэтажку под завалами погибла целая семья.

Об этом на месте атаки рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Александру Саюну в пятницу, 1 августа.

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По данным представителя ГСЧС, в результате атаки РФ на Киев 31 июля 31 человек погиб, из них 5 детей в возрасте от 2 до 17 лет, еще 59 — ранены.

Пресс-офицер ГСЧС рассказал детали поисково-спасательных работ в Киеве и отметил, что тела вынимались из разрушенных домов непрерывно.

"Очень сложная была спасательная операция, очень сложные поисковые работы, но вместе с тем, к сожалению, ГСЧС имеет сейчас опыт самый большой среди всех стран мира по ликвидации подобных ударов и по разбору завалов и спасению людей", — рассказал Хорунжий.

Также он отметил, что под завалами дома в Киеве погибла целая семья, выжил только кот.

Кроме того, он добавил, что в результате попадания ракеты в Святошинском районе Киева произошло сплошное разрушение подъезда. Спасатели работали и днем, и ночью, а робот переместил 19 автомобилей, чтобы чрезвычайники могли добраться до завалов.

Пресс-офицер сообщил, что во время тревог спасатели временно уходили в укрытие, но сразу возвращались к работе.

"Мы сознательно не давали информацию, сколько людей может быть, потому что были разные цифры. Почему так делается? Бывают люди, которые могут прийти в гости. Бывают люди, которые могут быть не на связи, могут быть в отпуске и так далее. Поэтому много факторов, но мы информацию примерно знали, сколько еще остается людей под завалами", — пояснил представитель ГСЧС.

А также отметил, что все, кто был под завалами, уже найдены. Следующий этап — аварийно-восстановительные работы. По словам пресс-офицера, сейчас важно убрать угрожающие конструкции, чтобы людям ничего не угрожало.

Отметим, что киевляне создали импровизированный мемориал возле многоэтажки в Святошинском районе. Люди несут цветы, детские игрушки и фотографии.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.

А Президент Зеленский сообщил о завершении поисково-спасательной операции утром 1 августа. По его данным, количество погибших от удара по Киеву возросло до 31 человека, среди которых пятеро детей.

Киев ГСЧС обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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