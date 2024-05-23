Чоловіка, який викрав авто у Києві засудили до п'яти років і двох місяців

Затриманий чоловік, який вкрав автомобіль. Фото: Нацполіція

Суд оголосив вирок чоловіку, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Він проведе за ґратами п’ять років і два місяці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Києві у четвер, 23 травня.

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Наприкінці березня 33-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про зникнення автомобіля Mercedes Sprinter. Чоловік повідомив, що залишив транспортний засіб біля продуктового магазину і пішов по справам, а коли повернувся, не виявив його на місці.

Фігурант справи у вкраденому авто. Фото: Нацполіція

"Вже за декілька годин після заяви оперативники Святошинського управління поліції розшукали підозрюваного і вилучили у нього транспортний засіб. Як виявилось, власник авто залишив його не зачиненим, чим і скористався порушник. Фігурант проник всередину салону та за допомогою запасних ключів завів двигун й поїхав з місця, доки його не затримали співробітники поліції", — йдеться в повідомленні.

Тоді 44-річному чоловіку повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Вироком суду чоловіка було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та, враховуючи раніше не відбуте фігурантом покарання за зберігання наркотичних засобів, засуджено до п’яти років і двох місяців.

Нагадаємо, що у Польщі поліцейські затримали українця за надання неправдивих свідчень. Чоловік брехав про крадіжку сумки з чотирма мільйонами злотих, близько мільйоном євро у центрі Варшави.

Також правоохоронці Дніпра розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який став винуватцем нападів на жінок у центрі міста. Кілька постраждалих звернулись до поліції.