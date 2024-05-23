Мужчину, который угнал авто в Киеве приговорили к пяти годам и двум месяцам

Задержан мужчина, угнавший автомобиль. Фото: Нацполиция

Суд объявил приговор мужчине, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Он проведет за решеткой пять лет и два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве и в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Виновного в краже авто приговорили к пяти годам и двум месяцам

В конце марта 33-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением об исчезновении автомобиля Mercedes Sprinter. Мужчина сообщил, что оставил транспортное средство возле продуктового магазина и пошел по делам, а когда вернулся, не обнаружил его на месте.

Фигурант дела в угнанном авто. Фото: Нацполиция

"Уже через несколько часов после заявления оперативники Святошинского управления полиции разыскали подозреваемого и изъяли у него транспортное средство. Как оказалось, владелец авто оставил его не закрытым, чем и воспользовался нарушитель. Фигурант проник внутрь салона и с помощью запасных ключей завел двигатель и уехал с места , пока его не задержали сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Тогда 44-летнему мужчине сообщили о подозрении и направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения и, учитывая ранее не отбытое фигурантом наказание за хранение наркотических средств, приговорен к пяти годам и двум месяцам.

Напомним, что в Польше полицейские задержали украинца за предоставление ложных показаний. Мужчина лгал о краже сумки с четырьмя миллионами злотых , около миллиона евро в центре Варшавы.

Также правоохранители Днепра разыскали и задержали 37-летнего мужчину, который стал виновником нападений на женщин в центре города. Несколько пострадавших обратились в полицию.