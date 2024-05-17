На теремках жінка обійкрала двох киянок

Затримана жінка. Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі затримали зловмисницю, яка вкрала сумку у перехожої та втекла. Згодом вона також намагалася втекти з грошима відвідувачки ресторану.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 17 травня.

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Так, поліція отримала звернення від киянки, що невідома жінка штовхнула її та вирвала з рук сумку з особистими речами. Згодом до правоохоронців надійшло ще одне повідомлення про спробу крадіжки в ресторані.

Відомо, що зловмисниця зайшла до ресторану неподалік та вихопила гроші в одної з відвідувачок, коли та оплачувала рахунок. Вона намагалася втекти, але її зупинили працівники закладу й викликали поліцію.

Крадійкою виявилася раніше не судима 33-річна мешканка Івано-Франківської області, її затримали. Правоохоронці повідомили жінці про підозру щодо грабежу та замаху на грабіж, вчиненого в умовах воєнного стану.

Згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Також ми писали, що правоохоронці у столиці арештували чоловіка за крадіжку телефона у підлітка. Він вихопив пристрій з її рук, коли вона йшла додому.