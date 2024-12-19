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Підпал авто у Вишгороді під час оповіщення — реакція поліції

19 грудня 2024 21:36
Аркадій Пастула - Редактор
У Вишгороді розпочато службове розслідування через дії поліції та військових
Підпал авто у Вишгороді. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Київській області поліція розпочала службове розслідування через інцидент під час оповіщення у Вишгороді. Там люди у військовій формі та працівники поліції підпалювали автомобіль та використовували газ.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook у четвер, 19 грудня.

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"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", — йдеться у повідомленні.

Керівництво поліції Київської області розпочало службове розслідування для правової оцінки дій поліцейських. На період розслідування обох правоохоронців відсторонено від виконання обов’язків.

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Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня у Вишгороді чоловіки у військовій формі намагалися підпалити автомобіль із водієм. Також вони використовували газ для його "викурювання".

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цього року зареєстровано близько чотирьох тисяч скарг на дії працівників ТЦК.

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