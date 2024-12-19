В Вышгороде начато служебное расследование из-за действий полиции и военных

Поджог авто в Вышгороде. Фото: скриншот

В Киевской области полиция начала служебное расследование из-за инцидента во время оповещения в Вышгороде. Там люди в военной форме и сотрудники полиции поджигали автомобиль и использовали газ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в четверг, 19 декабря.

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Неправомерные действия во время оповещения

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области", — говорится в сообщении.

Руководство полиции Киевской области начало служебное расследование для правовой оценки действий полицейских. На период расследования оба правоохранителя отстранены от исполнения обязанностей.

Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, 19 декабря в Вышгороде мужчины в военной форме пытались поджечь автомобиль с водителем. Также они использовали газ для его "выкуривания".

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в этом году зарегистрировано около четырех тысяч жалоб на действия работников ТЦК.