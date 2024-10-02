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Підпалювали авто військових у Києві — СБУ затримала чотирьох агентів РФ

2 жовтня 2024 14:30
Карина Приходько - Редактор
Підпал автомобілів військових — у Києві затримали чотирьох агентів РФ
Затримання паліїв автівок військових. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві чотирьох поплічників російських спецслужб, які підпалювали авто Сил оборони. Їм усім загрожує вісім років позбавлення волі.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисниками виявилися троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє з фігурантів раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

підпал автівток військових у Києві
Затримання жінки, яка підпалювала авто військових. Фото: СБУ

"Раніше всі вони окремо один від одного шукали швидкого заробітку у Telegram-каналах. Таким чином, фігуранти потрапили "до уваги" російських спецслужб, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю", — йдеться у повідомленні. 

СБУ з'ясувала, що за вказівкою окупантів їхні поплічники підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, протягом доби підозрювані спалили два службові позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті.

Перебуваючи на місці злочину, вони фіксували загоряння на камери своїх мобільних телефонів для "звітів" російським кураторам.

  • Підпалювали авто військових у Києві — СБУ затримала чотирьох агентів РФ - фото 2
    Листування паліїв з російськими кураторами. Фото: СБУ
  • Підпалювали авто військових у Києві — СБУ затримала чотирьох агентів РФ - фото 3
    Листування паліїв з російськими кураторами. Фото: СБУ
  • Підпалювали авто військових у Києві — СБУ затримала чотирьох агентів РФ - фото 4
    Листування паліїв з російськими кураторами. Фото: СБУ
  • Підпалювали авто військових у Києві — СБУ затримала чотирьох агентів РФ - фото 5
    Листування паліїв з російськими кураторами. Фото: СБУ
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Затримання агентів Росії

Усіх чотирьох зловмисників затримали протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів. 

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", — зазначили в спецслужбі. 

Крім того, злочинні дії двох фігурантів додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві військовослужбовці, які приїхали у відпустку з фронту, тиждень стерегли свій автомобіль і затримали двох паліїв.

Також ми писали, що палія, який хотів знищити авто ЗСУ, затримали і на Закарпатті. Він погодився за гроші виконувати задачі російських кураторів.

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