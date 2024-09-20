Підпали автівок — у Києві військові спіймали паліїв

Затримані палії автівок військових. Фото: t.me/rozvidka_noem

У Києві військовослужбовці, які приїхали у відпустку з фронту, тиждень стерегли свій автомобіль і затримали двох паліїв. Військові заявили, що вони заберуть зловмисників на фронт, де вони "відчують на собі військове життя".



Про це повідомив Telegram-канал "Розвідка Ноєм".

Що відомо про паліїв

Повідомляється, що двоє чоловіків отримали пропозицію легких грошей і на замовлення російських спецслужб вони почали палити автівки військовим.

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Під час виконання чергового "завдання" вони потрапили в руки бійцям, які перебували у відпустці. Тепер палії матимуть роботу не в столиці, а на передовій.

Затримання паліїв автівок у Києві. Фото: t.me/rozvidka_noem

"Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно. Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп та що таке війна", — наголосили у повідомленні.