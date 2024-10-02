Поджог автомобилей военных — в Киеве задержали четырех агентов РФ

Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, которые поджигали авто Сил обороны. Им всем грозит восемь лет лишения свободы.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Что известно о поджигателях
Правоохранители рассказали, что злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.
"Раньше все они отдельно друг от друга искали скорый заработок на Telegram-каналах. Таким образом фигуранты попали "в расчет" российских спецслужб, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество", — говорится в сообщении.
СБУ выяснила, что по указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Так, в течение суток подозреваемые сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.
Находясь на месте преступления, они фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для "отчетов" российским кураторам.
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Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ
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Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ
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Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ
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Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ
Задержание агентов России
Всех четырех злоумышленников задержали в течение нескольких часов по "горячим следам" после совершения преступлений.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", — отметили в спецслужбе.
Кроме того, преступные действия двух фигурантов дополнительно квалифицированы как совершенные по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Киеве военнослужащие, приехавшие в отпуск с фронта, неделю охраняли свой автомобиль и задержали двух поджигателей.
Также мы писали, что поджигателя, который хотел уничтожить авто ВСУ, задержали и на Закарпатье. Он согласился за деньги выполнять задачи российских кураторов.
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