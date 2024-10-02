Поджог автомобилей военных — в Киеве задержали четырех агентов РФ

Задержание поджигателей автомобилей военных. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, которые поджигали авто Сил обороны. Им всем грозит восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Читайте также:

Что известно о поджигателях

Правоохранители рассказали, что злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.

Задержание женщины, поджигавшей авто военных. Фото: СБУ

"Раньше все они отдельно друг от друга искали скорый заработок на Telegram-каналах. Таким образом фигуранты попали "в расчет" российских спецслужб, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество", — говорится в сообщении.

СБУ выяснила, что по указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Так, в течение суток подозреваемые сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.

Находясь на месте преступления, они фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для "отчетов" российским кураторам.

Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка поджигателей с российскими кураторами. Фото: СБУ 1/4 ​ 4

Задержание агентов России

Всех четырех злоумышленников задержали в течение нескольких часов по "горячим следам" после совершения преступлений.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", — отметили в спецслужбе.

Кроме того, преступные действия двух фигурантов дополнительно квалифицированы как совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве военнослужащие, приехавшие в отпуск с фронта, неделю охраняли свой автомобиль и задержали двух поджигателей.

Также мы писали, что поджигателя, который хотел уничтожить авто ВСУ, задержали и на Закарпатье. Он согласился за деньги выполнять задачи российских кураторов.