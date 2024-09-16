СБУ затримало двох підлітків, які підпалювали авто військових

Підозрюваний. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох 16-річних підлітків, які здійснювали підпали військових автомобілів у Києві та Краматорську за наказом російських кураторів. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 16 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Підлітки шукали позашляховики Збройних сил України, які обладнані під виконання бойових завдань на фронті. Їх завданням було виявлення цілей, узгодження з російськими кураторами і здійснення підпалів за допомогою бензину та інших горючих сумішей.

Підозрювані. Фото: СБУ

Злочинці фіксували свої акти на камери телефонів, сподіваючись на швидке фінансове винагородження від російських замовників, але так і не отримали обіцяних грошей.

У Києві: Затримано 16-річного підлітка з Черкащини, який прибув до столиці для організації серії підпалів військових автомобілів. Його першим завданням було знищення позашляховика, придбаного волонтерами для бойової бригади ЗСУ, що воює на сході України. Співробітники СБУ затримали його "по гарячих слідах".

Затримано 16-річного підлітка з Черкащини, який прибув до столиці для організації серії підпалів військових автомобілів. Його першим завданням було знищення позашляховика, придбаного волонтерами для бойової бригади ЗСУ, що воює на сході України. Співробітники СБУ затримали його "по гарячих слідах". У Краматорську: Затримано місцевого мешканця, який також планував заробити на підпалах автомобілів Сил оборони. Після першої спроби підпалу позашляховика українського військовослужбовця правоохоронці затримали його і вилучили засоби для підпалів.

Засоби для підпалів. Фото: СБУ

Обом затриманим пред'явлено обвинувачення за перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань у особливий період. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.