СБУ задержало двух подростков, поджигавших авто военных

Подозреваемый. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух 16-летних подростков, которые совершали поджоги военных автомобилей в Киеве и Краматорске по приказу российских кураторов. Им грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 16 сентября.

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Подростки искали внедорожники Вооруженных Сил Украины, оборудованные для выполнения боевых задач на фронте. Их задачей было выявление целей, согласование с российскими кураторами и осуществление поджогов с помощью бензина и других горючих смесей.

Подозреваемые. Фото: СБУ

Преступники фиксировали свои акты на камеры телефонов, надеясь на скорейшее финансовое вознаграждение от российских заказчиков, но так и не получили обещанных денег.

В Киеве: Задержан 16-летний подросток из Черкасской области, который прибыл в столицу для организации серии поджогов военных автомобилей. Его первой задачей было уничтожение внедорожника, приобретенного волонтерами для воюющей на востоке Украины боевой бригады ВСУ. Сотрудники СБУ задержали его "по горячим следам".

Задержан 16-летний подросток из Черкасской области, который прибыл в столицу для организации серии поджогов военных автомобилей. Его первой задачей было уничтожение внедорожника, приобретенного волонтерами для воюющей на востоке Украины боевой бригады ВСУ. Сотрудники СБУ задержали его "по горячим следам". В Краматорске: Задержан местный житель, который также планировал заработать на поджогах автомобилей Сил обороны. После первой попытки поджога внедорожника украинского военнослужащего, стражи порядка задержали его и изъяли средства для поджогов.

Средства для поджогов. Фото: СБУ

Обеим задержанным предъявлено обвинение за препятствование законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований в особый период. Им грозит до восьми лет заключения.