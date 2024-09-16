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Поджигали авто военных в Киеве и Краматорске — СБУ разоблачило двух подростков

16 сентября 2024 17:30
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
СБУ задержало двух подростков, поджигавших авто военных
Подозреваемый. Фото: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух 16-летних подростков, которые совершали поджоги военных автомобилей в Киеве и Краматорске по приказу российских кураторов. Им грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 16 сентября.

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Подростки искали внедорожники Вооруженных Сил Украины, оборудованные для выполнения боевых задач на фронте. Их задачей было выявление целей, согласование с российскими кураторами и осуществление поджогов с помощью бензина и других горючих смесей.

Подозреваемые. Фото: СБУ
Подозреваемые. Фото: СБУ

Преступники фиксировали свои акты на камеры телефонов, надеясь на скорейшее финансовое вознаграждение от российских заказчиков, но так и не получили обещанных денег.

  • В Киеве: Задержан 16-летний подросток из Черкасской области, который прибыл в столицу для организации серии поджогов военных автомобилей. Его первой задачей было уничтожение внедорожника, приобретенного волонтерами для воюющей на востоке Украины боевой бригады ВСУ. Сотрудники СБУ задержали его "по горячим следам".
  • В Краматорске: Задержан местный житель, который также планировал заработать на поджогах автомобилей Сил обороны. После первой попытки поджога внедорожника украинского военнослужащего, стражи порядка задержали его и изъяли средства для поджогов.
Средства для поджогов. Фото: СБУ
Средства для поджогов. Фото: СБУ

Обеим задержанным предъявлено обвинение за препятствование законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований в особый период. Им грозит до восьми лет заключения.

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