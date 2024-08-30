У Києві підприємиця привласнила 2,8 млн грн з ремонту майданчика для муніципальної охорони

Муніципальна охорона. Фото ілюстративне: Громадське

У Києві слідчі Дарницького управління поліції викрили підприємицю, яка посприяла розкраданню 2,8 млн гривень на ремонті тренувального майданчика для муніципальної охорони. Їй та підряднику загрожує ув'язнення терміном від двох до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП у Києві в п'ятницю, 30 серпня.

Читайте також:

Деталі слідства про розкрадання коштів

Слідство встановило, що у 2022 році комунальна організація КМДА уклала договір з будівелькою компанією про ремонт тренувальної бази муніципальної охорони. Окремо уклали договір також з 54-річною підприємицею, яка зобов'язалась здійснювати технічний нагляд за ходом будівництва.

Коли ремонт завершився, підприємиця підписала акти виконаних робіт, які по факту не перевірила за обсягом та якістю. Виявилось, що насправді роботи на об'єкті не виконали у тому обсязі, що був передбачений договором. Через це місцевий бюджет зазнав збитків на 2,8 млн гривень.

Підприємиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а підряднику – за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Підприємиця може отримати покарання до п'яти років позбавлення волі. Підрядник, який проводив ремонтні роботи на об'єкті може потрапити за ґрати терміном до 12 років.