В Киеве предпринимательница присвоила 2,8 млн грн по ремонту площадки для муниципальной охраны

Муниципальная охрана. Фото иллюстративное: Громадське

В Киеве следователи Дарницкого управления полиции разоблачили предпринимательницу, которая поспособствовала хищению 2,8 млн гривен на ремонте тренировочной площадки для муниципальной охраны. Ей и подрядчику грозит заключение на срок от двух до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Киеве в пятницу, 30 августа.

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Следствие установило, что в 2022 году коммунальная организация КГГА заключила договор со строительной компанией по ремонту тренировочной базы муниципальной охраны. Отдельно заключили договор также с 54-летней предпринимательницей, которая обязалась осуществлять технический надзор за ходом строительства.

Когда ремонт завершился, предпринимательница подписала акты выполненных работ, которые по факту не проверила по объему и качеству. Оказалось, что на самом деле работы на объекте не были выполнены в том объеме, что был предусмотрен договором. Из-за этого местный бюджет понес убытки на 2,8 млн гривен.

Предприниматели сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а подрядчику – по ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Предприниматель может получить наказание до пяти лет лишения свободы. Подрядчик, проводивший ремонтные работы на объекте, может попасть за решетку сроком до 12 лет.