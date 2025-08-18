Вибух у Подільському районі Києва 18 серпня - підрив авто військового - що відомо

Авто після вибуху. Фото: Новини.LIVE

Вибух в Подільському районі Києва сьогодні вранці стався через закладену вибухівку під авто військовослужбовця. У момент детонації власник саме сідав у машину.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Вибух у Подільському районі — подробиці

Вибух стався вранці на паркувальному майданчику біля житлового будинку. За попередньою версією, вибуховий пристрій був закладений під автівку, пофарбовану під військову.

Власник отримав незначні травми й відмовився від госпіталізації. Пошкоджено до п’яти автомобілів, у них розбиті вікна та вибиті сидіння.

На місці працюють медики та правоохоронці, авто евакуювали.

Нагадаємо, нещодавно у столиці трапився інцидент з військовослужбовцем, який підірвав квартиру в Дарницькому районі.

Також ми писали, що СБУ регулярно вистежує та затримує громадян, які погоджуються працювати на російську агентуру та підривати військові автівки чи шкодити логістиці ЗСУ.