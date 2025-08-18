Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Підрив авто військовослужбовця в Києві — з'явилися деталі

Підрив авто військовослужбовця в Києві — з’явилися деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 15:31
Вибух у Подільському районі Києва 18 серпня - підрив авто військового - що відомо
Авто після вибуху. Фото: Новини.LIVE

Вибух в Подільському районі Києва сьогодні вранці стався через закладену вибухівку під авто військовослужбовця. У момент детонації власник саме сідав у машину.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Вибух у Подільському районі — подробиці

Вибух стався вранці на паркувальному майданчику біля житлового будинку. За попередньою версією, вибуховий пристрій був закладений під автівку, пофарбовану під військову.

Власник отримав незначні травми й відмовився від госпіталізації. Пошкоджено до п’яти автомобілів, у них розбиті вікна та вибиті сидіння.

На місці працюють медики та правоохоронці, авто евакуювали.

Нагадаємо, нещодавно у столиці трапився інцидент з військовослужбовцем, який підірвав квартиру в Дарницькому районі. 

Також ми писали, що СБУ регулярно вистежує та затримує громадян, які погоджуються працювати на російську агентуру та підривати військові автівки чи шкодити логістиці ЗСУ. 

Київ вибух поліція авто військові
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
