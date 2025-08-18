Взрыв в Подольском районе Киева 18 августа – подрыв авто военного – что известно

Подрыв авто военнослужащего в Киеве — появились детали
Взрыв в Подольском районе Киева сегодня утром произошел из-за заложенной взрывчатки под авто военнослужащего. В момент детонации владелец как раз садился в машину.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.
Взрыв в Подольском районе — подробности
Взрыв произошел утром на парковочной площадке возле жилого дома. По предварительной версии, взрывное устройство было заложено под машину, окрашенную под военную.
Владелец получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Повреждены до пяти автомобилей, в них разбиты окна и выбиты сиденья.
На месте работают медики и правоохранители, авто эвакуировали.
Напомним, недавно в столице случился инцидент с военнослужащим, который взорвал квартиру в Дарницком районе.
Также мы писали, что СБУ регулярно выслеживает и задерживает граждан, которые соглашаются работать на российскую агентуру и подрывать военные машины или вредить логистике ВСУ.
