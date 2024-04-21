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Підтоплені вулиці і розчавлені авто — в ДСНС показали наслідки негоди у Києві

21 квітня 2024 21:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підтоплені вулиці і розчавлені авто — в ДСНС показали наслідки негоди у Києві
Дерево впало внаслідок негоди. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві через негоду повалилися дерева, було підтоплені вулиці та підʼїзди та зазнали пошкоджень десятки автомобілів. За кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві у неділю, 21 квітня.

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За інформацією ДСНС, у Солом’янському районі приблизно о 10:25 на вулиці Генерала Геннадія Воробйова дерево впало на два автомобілі. Рятувальники оперативно вивільнили автівки з допомогою бензопили.

Також у Печерському районі приблизно о 10:36 також упало дерево на вулиці Бастіонній. Рятувальники швидко очистили проїжджу частину. Обійшлося без постраждалих.

у Києві через негоду падали дерева
Рятувальники пилять дерево. Фото: ДСНС
рятувальники ДСНС на місці події
Працівники ДСНС на місці події. Фото: ДСНС

В ДСНС закликали киян бути пильними та у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101.

Раніше ми розповідали, що сьогодні, 21 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Також в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий. 

погода
Київ
негода
ДСНС
Україна
дерева

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