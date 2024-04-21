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Подтопленные улицы и раздавленные автомобили — в ГСЧС показали последствия непогоды в Киеве

21 апреля 2024 21:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подтопленные улицы и раздавленные автомобили — в ГСЧС показали последствия непогоды в Киеве
Дерево упало из-за непогоды. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве в воскресенье, 21 апреля.

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По информации ГСЧС, в Соломенском районе примерно в 10:25 на улице Генерала Геннадия Воробьева дерево упало на два автомобиля. Спасатели оперативно высвободили автомобили с помощью бензопилы.

Также в Печерском районе примерно в 10:36 упало дерево на улице Бастионной. Спасатели быстро очистили проезжую часть. Обошлось без пострадавших.

в Киеве из-за непогоды падали деревья
Спасатели пилят дерево. Фото: ГСЧС
спасатели ГСЧС на месте происшествия
Работники ГСЧС на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призывали киевлян быть бдительными и в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 101.

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 21 апреля, в Одессе объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.

Также в Одессе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности – желтый.

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