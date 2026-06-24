Підтоплення та сміття: у Києві занепадає підземка на Оболоні

Занедбаний підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

В Оболонському районі Києва занепадає один із підземних переходів. Він став небезпечною зоною для пішоходів. Йдеться про підземку біля Великої Кільцевої дороги.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Аварійний стан підземки на Оболоні

Зокрема, у підземному переході безліч сміття та є підтоплення. Місцеві приносять шини, аби хоч якось мати змогу подолати цю територію.

Шини в підземці. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Люди активно користуються переходом, оскільки іншого шляху немає. Крім того, всі стіни розмальовані та є нецензурна лексика.

Розмальовані стіни. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Аварійний підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

"Ми бачили, що тут ходили люди з тваринками і дійсно це може становити такий ризик травматизації, як загалом для людей, так і для тваринок", — наголосила Анастасія Жиденко.

Як писали Новини.LIVE, з 1 липня тарифи на електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення для киян залишаться без змін. Водночас у середині місяця в столиці може оновитися вартість проїзду в міському транспорті.

А від початку повномасштабної війни в Києві не встановлено жодних нових камер для фіксації перевищення швидкості. Натомість в інших регіонах України такі системи продовжують впроваджуватися.