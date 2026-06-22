Вартість проїзду, електроенергії та водопостачання в Києві з 1 липня

Кияни їдуть у метро. Фото: Новини.LIVE

Із 1 липня 2026 року кияни й надалі сплачуватимуть за електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Водночас уже в середині місяця у столиці може змінитися вартість проїзду в комунальному транспорті. До 15 липня діятимуть нинішні ціни, після чого запрацюють нові тарифи.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Проїзд у громадському транспорті

До 15 липня жителі Києва користуватимуться громадським транспортом за чинними тарифами.

Після цієї дати вартість разової поїздки у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері та міській електричці може становити 30 грн.

Разом із підвищенням вартості проїзду для власників транспортної картки передбачено систему знижок. Чим більшу кількість поїздок придбає пасажир, тим меншою буде їхня кінцева вартість.

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Знижки для тих, хто купує поїздки пакетом на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн за одну;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Вартість місячного проїзного становитиме близько 1 088 грн, що знизить середню ціну однієї поїздки до 23,3–23,6 грн. Безлімітний проїзний коштуватиме 4 875 грн.

Крім того, у столиці планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дасть змогу необмежену кількість разів пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Для студентів збережуть 50-відсоткову знижку на місячний проїзний, а школярі й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом під час навчального року. У літній період для них діятиме знижка 75%.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що перегляд тарифів пов'язаний зі зростанням витрат на забезпечення роботи транспорту. Зокрема, подорожчали електроенергія, паливо, запасні частини, ремонт рухомого складу та інші складові, необхідні для стабільної роботи транспортної системи.

Тариф на електроенергію

З початком липня для побутових споживачів нічого не зміниться. Як і раніше, вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за кВт-год.

Для власників двозонних лічильників продовжить діяти нічний тариф — 2,16 грн за кВт-год у проміжку з 23:00 до 07:00. Станом на кінець червня уряд не ухвалював рішень щодо перегляду ціни для населення.

Ціна на газ

Без змін залишиться й тариф на природний газ для більшості українських домогосподарств. Клієнти ГК "Нафтогаз України" і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр у межах річної фіксованої пропозиції.

Вода та водовідведення

Не очікується з липня і підвищення вартості централізованого водопостачання та водовідведення. Офіційної інформації про перегляд тарифів для населення Києва наразі не оприлюднювали, тому оплачувати ці послуги мешканці столиці продовжать за чинними розцінками.

Як заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE, після завершення війни тариф на опалення стане для населення неприємним сюрпризом. Також він вважає, що вартість водопостачання в Києві має бути найнижчою.

Також Новини.LIVE писали, що депутат Київради від "Європейської Солідарності" Леонід Ємець виступив проти підвищення цін на проїзд. Він зазначив, що для деяких киян така вартість проїзду дорівнюватиме двом-трьом зарплатам на рік.