У Києві від початку війни не встановили жодної камери на дорогах

Камера відеофіксації порушень ПДР. Фото ілюстративне: УНІАН

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві не з'явилося жодної нової камери на дорогах. Йдеться про пристрої для фіксації перевищення швидкості. В інших містах і областях України про це дбають навіть під час війни.

Таку заяву в ефірі "Київського часу" 10 червня зробив журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

Встановлення камер на дорогах України

Ситуація зі встановлення систем відеофіксації на автошляхах Київщини краще, ніж у столиці. У березні поточного року в регіоні встановили 14 нових камер. Загалом же на автошляхах у різних областях України тоді запрацювали 37 додаткових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що водій, який 5 червня скоїв у столиці смертельну ДТП, перевищив швидкість. Автівка рухалася зі швидкістю близько 150 кілометрів за годину. Унаслідок аварії загинули четверо людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру повідомляв, що суд обрав покарання водієві, який у 2023 році наїхав на блокпост нацгвардійців. Один із військових загинув. Ще один нацгвардієць зазнав травм.