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Підтоплення тунелів у метро Києва — прокуратура почала розслідування

8 грудня 2023 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Підтоплення тунелів у метро Києва — прокуратура почала розслідування
Віталій Кличко та працівники метро оглядають тунель. Фото: Telegram-канал КМДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену. Сьогодні там було перекрито дві станції метро. 

Про це повідомляє пресслужба установи.

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"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 ККУ)", — йдеться у повідомленні.

Джерело: соцмережі

Як зазначають прокурори, аварія трапилася через розгерметизацію тунелю та появу тріщин у його стінах це і призвело до підтоплення тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії. 

Як наголосили в прокуратурі, під час досудового розслідування досліджуватимуться обставини, які спричинили аварію. Також слідство оцінить дії КП "Київський метрополітен" та підрядників, які займалися будівництвом перегонних тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" у долині річки Либідь.

Нагадаємо, що сьогодні в столичному метро сталася аварія, через яку колії залило водою. Внаслідок цього КМДА запустила додатковий наземний транспорт. 

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