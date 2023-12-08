Підтоплення тунелів у метро Києва — прокуратура почала розслідування
Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену. Сьогодні там було перекрито дві станції метро.
Про це повідомляє пресслужба установи.
Київські прокурори ведуть розслідування
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 ККУ)", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають прокурори, аварія трапилася через розгерметизацію тунелю та появу тріщин у його стінах це і призвело до підтоплення тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії.
Як наголосили в прокуратурі, під час досудового розслідування досліджуватимуться обставини, які спричинили аварію. Також слідство оцінить дії КП "Київський метрополітен" та підрядників, які займалися будівництвом перегонних тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" у долині річки Либідь.
Нагадаємо, що сьогодні в столичному метро сталася аварія, через яку колії залило водою. Внаслідок цього КМДА запустила додатковий наземний транспорт.
Читайте Новини.LIVE!